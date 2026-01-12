Un clic, una casa: con VinciCasa è possibile trasformare un semplice gesto in un’opportunità reale. Nell’estrazione di domenica 11 gennaio 2026, un partecipante ha vinto un’abitazione del valore di 500.000 euro, grazie al concorso di Sisal. VinciCasa offre ogni settimana la possibilità di vincere premi legati all’acquisto di immobili, rendendo più accessibile il sogno di una casa propria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Centrato il “5” che vale un immobile. Nell’estrazione di domenica 11 gennaio 2026, un giocatore ha messo a segno un colpo straordinario vincendo una casa grazie a VinciCasa, il concorso della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio premi legati all’acquisto di immobili. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Agimeg, la vincita è arrivata grazie a una giocata online effettuata tramite il punto vendita a distanza Sisal Entertainment spa. La combinazione vincente è stata 6, 9, 24, 31, 33, che ha permesso di centrare il “5” di prima categoria. Come funziona il premio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Un clic e una casa: vinta un'abitazione da 500mila euro con VinciCasa

