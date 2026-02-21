Vincenzo De Lucia è fidanzato?

Vincenzo De Lucia ha fatto il suo debutto in televisione nel 2010, partecipando allo spettacolo musicale

Il  debutto   televisivo di Vincenzo De Lucia risale al  2010, quando partecipa su Rai 3 allo spettacolo musicale  Marialuna. una vita tutta in salita!. Poi sarà la volta di  Made in Sud, dove Vincenzo De Lucia imita per la prima volta Maria De Filippi, cogliendone a pieno i tratti distintivi che hanno reso celebre la sua performance. Il 2020 è invece l’anno che lo vede  ospite fisso  a  Domenica In: le sue esibizioni qui, diventano pian piano virali e la sua popolarità cresce sempre più. Infine, dal 2023 è nel cast di  Stasera tutto è possibile, accanto a Stefano De Martino dove è diventato virale grazie al suo talento impersonificando personaggi come  Maria De Filippi, suo  cavallo  di  battaglia  dai tempi di  Made in Sud. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

