Politiche sociali siglato protocollo d' intesa fra Anci e sindacati L' obiettivo e gli assi di intervento

Questa mattina Anci Umbria e i sindacati hanno firmato un protocollo d’intesa. L’obiettivo è rafforzare il welfare e tutelare i diritti dei cittadini. Le parti si impegnano a definire linee guida condivise per una contrattazione sociale territoriale più forte, inclusiva e in linea con i principi della Costituzione. La firma arriva in un momento in cui le questioni sociali richiedono risposte concrete e coordinate.

Sette i punti fissati nel nuovo patto, dalle politiche fiscali alla residenzialità. Ecco quali sono Mercoledì 28 gennaio è stato siglato un nuovo importante accordo tra Anci Umbria e le organizzazioni sindacali regionali confederali Cgil, Cisl e Uil e dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. Il protocollo affronta sette ambiti tematici che pongono al centro la persona, la giustizia sociale e la dignità della vecchiaia. La firma dell'accordo prevede il rafforzamento del welfare a tutela dei cittadini, specialmente di quelli che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità, sia economica che sociale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

