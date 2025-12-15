Milan incubo neopromosse | anche il Sassuolo fa punti a San Siro Serve una punta | Füllkrug o …
Il Milan di Allegri pareggia 2-2 contro il Sassuolo di Grosso nella 15ª giornata di Serie A 2025-2026, confermando alcune difficoltà e la necessità di rinforzi. La partita si rivela un'incoraggiante prova per i neopromossi, che riescono a strappare un punto importante a San Siro. La squadra rossonera cerca una punta di livello come Füllkrug per rinvigorire l’attacco.
Il Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il 2-2 interno contro il Sassuolo di Fabio Grosso nella 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Non basta la doppietta di Davide Bartesaghi: gettata al vento un'altra occasione per allungare davanti. Pianetamilan.it
CINQUINA SASSUOLO a San Siro: Milan-Sassuolo 2-5 | Serie A TIM | DAZN Highlights
Milan, rebus neopromosse. Il CorSport: "Non basta Bartesaghi show, il Sassuolo sfiora la vittoria" - E pensare che per ad inizio secondo tempo la partita sembrava fosse indirizzata sui binari giusti, quelli a favore del Milan. milannews.it
Milan, incubo neopromosse: solamente 2 punti in tre partite - In una prima parte di stagione molto positiva per il Milan, con i rossoneri costantemente ai piani alti della classifica, c'è comunque una nota negativa che nel girone di ... milannews.it
SASSUOLO D'ASSALTO! Contro il Milan, i neroverdi puntano tutto sull'attacco: Pinamonti recupera e guida il tridente con Volpato e Laurienté. Laurienté è l'incubo Milan: ha segnato 3 gol in 3 partite. Precedenti: A San Siro, il Sassuolo segna in medi - facebook.com facebook
Jashari, l'incubo è finito: 103 giorni dopo è titolare! Stasera contro la Lazio tocca allo svizzero: prima volta dal 1' col Milan. #Milan #LazioMilan #Jashari #CoppaItalia #SempreMilan #Allegri #Calcio #SerieA x.com