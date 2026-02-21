VIDEO Centenario francescano si apre l' ostensione del corpo del Poverello di Assisi

Il centenario francescano si celebra con l'apertura dell'ostensione del corpo di san Francesco ad Assisi. La cerimonia attira molti fedeli e turisti, desiderosi di vedere il famoso sarcofago aperto dopo decenni. Monsignor Domenico Sorrentino, amministratore delle diocesi locali, ha invitato i partecipanti a riflettere sulla vita del santo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e coinvolge anche eventi culturali e religiosi nella città. La visita si conclude il prossimo fine settimana.

Il messaggio dell'Amministratore Apostolico delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, alla vigilia dell'ostensione del corpo di san Francesco.