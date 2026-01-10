La luce di Francesco ad Assisi si apre il Centenario del Transito

A Assisi, si è aperto il Centenario del Transito di San Francesco, segnando un momento di riflessione e spiritualità per la Chiesa e il mondo intero. Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, si è svolta la cerimonia ufficiale di apertura dell’anno giubilare, celebrando la vita e l’eredità del Poverello. Un’occasione per rinnovare i valori di semplicità e pace che caratterizzano il Santo.

Aperto il centenario del Transito di San Francesco: un tempo di grazia per la Chiesa e per il mondo. Ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, si è svolta la solenne apertura dell’anno giubilare che ricorda la morte del Poverello. Un rito di luce e unità, con la partecipazione delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Accadde oggi: 28 novembre, ad Assisi riapre la Basilica di San Francesco Leggi anche: Papa ad Assisi:"Umili come S.Francesco" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Si apre ad Assisi l'ottavo centenario del transito di San Francesco; Il 2026 apre le Celebrazioni di San Francesco d’Assisi. Il Santo sulle orme di Paolo e Agostino; «Alzati e rivestiti di luce»: l’inquietudine del cuore che conduce alla Porziuncola; San Francesco e l’educazione alla cura del Creato. Apre ad Assisi il centenario del Transito di san Francesco - Con il solenne rito celebrato stamani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, in Porziuncola, si è ufficialmente aperto il centenario del Transito di san Francesco, nel luogo che custodi ... ansa.it

10 gennaio, San Francesco e quell'ultimo (dolce) miracolo prima di morire - Un episodio poco conosciuto, ma che vale la pena ricordare soprattutto oggi che ad Assisi si apre l'ottavo centenario del transito del Santo con una solenne cerimonia nella Basilica di Santa Maria deg ... lanazione.it

Assisi celebra San Francesco, dal Cantico al Transito - Dalla basilica di Santa Maria degli Angeli il via ufficiale all'ottocentenario della morte di San Francesco. rainews.it

La luce è i colori di Sestri Levante francesco centorrino - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.