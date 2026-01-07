Centenario francescano la lettera di Cucinelli al Poverello | Il tuo esempio per un domani di coraggio allegria e rispetto del Creato

In occasione del centenario francescano, Brunello Cucinelli rivolge una lettera al Poverello, riflettendo sul suo esempio di umiltà, rispetto e solidarietà. A distanza di secoli, questa missiva nasce da un desiderio di dialogo e di ispirazione, per immaginare un futuro di coraggio e rispetto del Creato. Un pensiero sobrio e rispettoso che invita a riscoprire i valori francescani nel mondo di oggi.

Una lettera, a distanza di secoli, “ispirato da un sogno a lungo desiderato”, quello di poter “dialogare con te”. A scriverla è Brunelo Cucinelli, l'imprenditore del cashmere che al Poverello e a san Benedetto spesso si ispira, accostandosi ai loro insegnamenti. E proprio a “Fratello Francesco” è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

