Centenario francescano la lettera di Cucinelli al Poverello | Il tuo esempio per un domani di coraggio allegria e rispetto del Creato

In occasione del centenario francescano, Brunello Cucinelli rivolge una lettera al Poverello, riflettendo sul suo esempio di umiltà, rispetto e solidarietà. A distanza di secoli, questa missiva nasce da un desiderio di dialogo e di ispirazione, per immaginare un futuro di coraggio e rispetto del Creato. Un pensiero sobrio e rispettoso che invita a riscoprire i valori francescani nel mondo di oggi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.