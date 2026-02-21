Vicesindaca indagata Gemmato | Dimissioni? Attiene a una scelta personale

Il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, ha confermato che non chiede le dimissioni della vicesindaca di Brindisi, coinvolta in un’indagine sul traffico illecito di rifiuti verso i Balcani. Gemmato ha spiegato che la decisione spetta alla persona interessata, sottolineando che Tedesco non è ancora formalmente accusata. La vicenda riguarda un’operazione della procura che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati. La situazione resta sotto osservazione.

Il sottosegretario alla Salute oggi pomeriggio (sabato 21 febbraio) ha inaugurato la nuova sede di Fratelli d'Italia, in via Casimiro. La scorsa settimana, come noto, il coordinamento cittadino di FdI aveva chiesto la revoca delle deleghe assegnate alla stessa vicesindaco e a un altro assessore in quota FdI. Ma Gemmato non entra nel merito delle turbolenze che da tempo affliggono la maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Marchionna e glissa anche sulla questione riguardante la scelta del candidato del centrodestra, in vista delle prossime elezioni provinciali.