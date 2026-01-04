Strada Dogana automobilisti esasperati | Voragini e rattoppi è una trappola continua Aspettiamo il fattaccio?

Strada Dogana, utilizzata quotidianamente da numerosi automobilisti, presenta da tempo condizioni di deterioramento che rendono il tragitto difficile e rischioso. tra buche, rattoppi e problemi irrisolti, la situazione si è progressivamente aggravata, generando frustrazione tra gli utenti. ViterboToday raccoglie le segnalazioni di chi percorre questa provinciale, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire sicurezza e funzionalità.

