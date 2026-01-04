Strada Dogana automobilisti esasperati | Voragini e rattoppi è una trappola continua Aspettiamo il fattaccio?
Strada Dogana, utilizzata quotidianamente da numerosi automobilisti, presenta da tempo condizioni di deterioramento che rendono il tragitto difficile e rischioso. tra buche, rattoppi e problemi irrisolti, la situazione si è progressivamente aggravata, generando frustrazione tra gli utenti. ViterboToday raccoglie le segnalazioni di chi percorre questa provinciale, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire sicurezza e funzionalità.
Strada Dogana viene utilizzata ogni giorno da centinaia e centinaia di utenti. Ed è proprio chi la percorre quotidianamente che, attraverso ViterboToday, denuncia lo stato ormai insostenibile della provinciale verso Montalto di Castro. Stando alle segnalazioni ricevute, il manto stradale presenta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Slitta al 12 gennaio, grazie ad un nuovo accordo, la chiusura della strada di confine per Ponte San Ludovico, legata ai lavori previsti da Anas all’interno delle gallerie Dogana e Balzi Rossi - facebook.com facebook
