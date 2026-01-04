Strada Dogana automobilisti esasperati | Voragini e rattoppi è una trappola continua Aspettiamo il fattaccio?

4 gen 2026

Strada Dogana, utilizzata quotidianamente da numerosi automobilisti, presenta da tempo condizioni di deterioramento che rendono il tragitto difficile e rischioso. tra buche, rattoppi e problemi irrisolti, la situazione si è progressivamente aggravata, generando frustrazione tra gli utenti. ViterboToday raccoglie le segnalazioni di chi percorre questa provinciale, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire sicurezza e funzionalità.

Strada Dogana viene utilizzata ogni giorno da centinaia e centinaia di utenti. Ed è proprio chi la percorre quotidianamente che, attraverso ViterboToday, denuncia lo stato ormai insostenibile della provinciale verso Montalto di Castro. Stando alle segnalazioni ricevute, il manto stradale presenta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

