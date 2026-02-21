Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 17 | 25

Un incidente ha causato la chiusura di via Prenestina tra via dell’Acqua Vergine e via Cannaroli, rallentando il traffico in entrambe le direzioni. Astral Infomobilità segnala anche code sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra le uscite Bufalotta e Nomentana, a causa di lavori di rifacimento del manto stradale. Rallentamenti interessano anche la Casilina tra Torbellamonaca e Borghesiana e la Salaria tra Villa Spada e l’aeroporto dell’Urbe. La situazione resta sotto osservazione.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 17:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente al momento è chiusa via Prenestina nel tratto compreso tra via dell'Acqua Vergine via cannaroli In entrambe le direzioni raccomanda la dovuta attenzione perché in transito sul tratto interessato ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per interventi di rifacimento del manto stradale Ci sono code tra le uscite Bufalotta Nomentana rallentamenti anche sul tratto extraurbano della Casilina tra torbellamonaca e Borghesiana nelle due direzioni è sempre con riferimento alle consolari sulla Salaria tra Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe qui in direzione del centro da Gianguido Lombardi e altro infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25La viabilità a Roma resta complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di diversi incidenti e veicoli in panne. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio 1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook #atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com