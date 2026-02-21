Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 11 | 25

Il traffico a Roma si muove lentamente a causa di diversi cantieri e incidenti. Un cantiere sull’autostrada A24, vicino a Vicovaro, rallenta il flusso in direzione Teramo. Sul Grande Raccordo Anulare, traffico intenso tra Selva Candida e l’uscita di Latina, mentre in carreggiata interna ci sono rallentamenti tra Laurentina e Pontina. Anche in via Nettunense si registrano code tra Fontana di Papa e l’incrocio con l’area del mare. La situazione resta critica in varie zone della città.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 11:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 Roma un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Vicovaro direzione Teramo sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico altezza Selva Candida in carreggiata esterna Rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite a Latina e Romanina mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Laurentina e Pontina si rallenta sul tratto Urbano altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Nettunense traffico rallentato tra Fontana di Papa è in direzione Appia Rimanendo in via Nettunense sigaretta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia rallentamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle braccia ed Astral infomobilità di tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11:25La viabilità a Roma e nel Lazio resta sotto stretta osservazione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio 1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com #Viabilità | #Incidente | A1 AGGIORNAMENTO Terminate le code tra la Diramazione di Roma sud e Valmontone direzione Napoli Camion in panne rimosso #Luceverde --------------------------------------------------------------------- Code tra la Diramazion - facebook.com facebook