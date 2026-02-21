Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 10 | 25

Nella giornata del 21 febbraio 2026, si sono verificati diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni a causa di un incidente nel traffico su via Casilina. La carreggiata è rimasta rallentata tra Borghesiana e Torre Gaia, complicando gli spostamenti. Sempre in zona, un cantiere ha ridotto la circolazione tra Borghesiana e Torre Gaia, mentre in via Appia si sono registrati rallentamenti vicino all’incrocio con la regionale Nettunense. In provincia di Viterbo, la strada regionale 312 Castrense è stata chiusa per un crollo di roccia, causando deviazioni e disagi.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Casilina un incidente nel traffico a Torrenova direzione Grande Raccordo Anulare Rimanendo in via Casilina un cantiere attivo rallenta il traffico tra Borghesiana e Torre Gaia nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con la regionale Nettunense direzione Albano ci spostiamo in via Flaminia a Rignano Flaminio dove si sta in coda per l'intenso traffico altezza via Moretti nei due sensi di marcia in provincia di Viterbo per incidente chiusa al traffico la strada regionale 312 Castrense al km 10 e 500 circa nei due sensi di marcia prestare attenzione deviazioni sul posto da taglio roccia ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07:25Il traffico sulla rete stradale della regione Lazio si presenta generalmente scorrevole, ma si registrano alcune criticità. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio 1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com #Viabilità | #Incidente | A1 AGGIORNAMENTO Terminate le code tra la Diramazione di Roma sud e Valmontone direzione Napoli Camion in panne rimosso #Luceverde --------------------------------------------------------------------- Code tra la Diramazion - facebook.com facebook