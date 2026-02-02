Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10 | 25

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo. Lungo l'esterna, code tra Roma Teramo e Casilina. Sulla A24, traffico rallentato tra via di Tor Cervara e la tangenziale est, sempre a causa di un incidente. La via Pontina, tra Castel Romano e Spinaci, registra code in entrambe le direzioni per un altro incidente. In entrata a Roma, traffico intenso sulla via Flaminia e sul raccordo in via

a causa di un incidente è il tratto Urbano della A24 code tra il raccordo in via di Tor Cervara in direzione tangenziale est a causa incidente e quadrante sud della capitale cose sulla via Pontina tra Castel Romano e spinaci ed entrambe le direzioni sempre a causa di un incidente ci spostiamo in entrata verso Roma cose sulla via Flaminia 3 raccordo anulare in via due ponti

