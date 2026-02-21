Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25

Il traffico sulla rete stradale della regione Lazio si presenta generalmente scorrevole, ma si registrano alcune criticità. Un incidente sul grande raccordo anulare, all'altezza della tangenziale est, provoca rallentamenti in direzione circonvallazione Tiburtina. Inoltre, un cantiere tra Ausonia e Esperia rallenta il traffico sulla strada regionale, con restringimenti e senso unico alternato. In provincia di Latina, si segnalano rallentamenti a Borgo Faiti. Con l'inverno alle porte, è fondamentale rispettare le norme sui pneumatici.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio ad eccezione del tratto Urbano dove un incidente alle del traffico altezza tangenziale est direzione circonvallazione Tiburtina in provincia di Frosinone nel territorio di Esperia percorrendo la strada regionale Ausonia un cantiere attivo rallenta il traffico al km 13 E400 circa nei due sensi di marcia attivo restringimento di carreggiata è senso unico alternato prestare attenzione in provincia di Latina si rallenta a Borgo Faiti in via dei Monti Lepini in prossimità dell'incrocio con la strada regionale Appia nei due sensi di marcia del radiologici ad Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto po' di è un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli e le strade interessate visita il nostro sito infobuild.🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07:25Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.