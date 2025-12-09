Ciclismo in crisi anche la mitica Roubaix riduce i costi | uomini e donne sul pavé tutti in un giorno
Rivoluzione epocale per una delle Classiche più dure al mondo, la Parigi-Roubaix: dal 2026 verrà corsa in un solo giorno da tutte le categorie impegnate. Questioni di budget, con la crisi del ciclismo che si riversa sull'Inferno del Nord: "Ma ne trarrà vantaggio anche la sicurezza dei ciclisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alex Carera: “Il ciclismo è in crisi, vanno cambiate le regole. Servono Trenitalia e Poste Italiane”
Ciclismo in crisi, Wout van Aert denuncia: 'Non si riescono a coprire i costi di partecipazione' e si pensa all'introduzione del biglietto - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo in crisi, anche la mitica Roubaix riduce i costi: uomini e donne sul pavé tutti in un giorno - Roubaix: dal 2026 verrà corsa in un solo giorno da tutte le categorie impegnate ... fanpage.it scrive
