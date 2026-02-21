Verso il derby In trasferta almeno 600 tifosi di Rbr

Quasi 600 tifosi riminesi si preparano a sostenere la loro squadra in trasferta domani a Pesaro. La vendita dei biglietti ha registrato un buon riscontro, ma il settore ospiti della Vitifrigo Arena può accogliere al massimo 820 persone. Gli appassionati biancorossi si sono organizzati per seguire la partita lontano da casa, creando un’atmosfera calda anche in trasferta. La manifestazione si preannuncia ricca di entusiasmo e passione.

Sono quasi 600 i biglietti venduti ai tifosi riminesi per il gran derby di domani a Pesaro. I supporter biancorossi hanno risposto presente, anche se il limite massimo di 820 (la capienza del settore ospiti della Vitifrigo Arena ) difficilmente verrà valicato. C’è tempo fino a stasera alle 19 per munirsi del prezioso tagliando, con le specifiche che vanno ribadite. Non c’è vendita online ed è obbligatorio il viaggio in pullman. Per acquistare il biglietto è necessario recarsi nelle tabaccherie convenzionate (T’Immagini, Pruccoli e Millennium). In ricevitoria dovranno essere lasciati i propri dati e il tagliando verrà consegnato alla partenza del pullman.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Derby a Rimini, trasferta organizzata dalla Pallacanestro Forlì: 150 tifosi in trasferta col busUna trasferta di tutto rispetto quella organizzata dalla Pallacanestro Forlì per il derby di domenica contro Rimini. Petardo su Audero, divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter. Ma il derby è salvoIl Viminale ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi dell’Inter dopo il petardo esploso su Audero. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La lunga marcia del Milan verso il Derby della Madonnina; Verso 'il derby' per eccellenza: nerazzurri a Firenze per una gara da dentro o fuori; Tutto in una settimana: la Juventus verso il derby d'Italia e Galatasaray; Capitan Allegrini prova a scuotere la Fidelis verso il derby contro il Fasano: Avversario ferito? Noi dobbiamo essere più arrabbiati di loro. Under 20, verso il derby della Mole: Juve per i playoff, il Toro per la salvezzaLa volontà è quella di restare in zona playoff, per la Juventus di Simone Padoin. E i bianconeri cercheranno di mantenere il piazzamento scendo in campo domani a Orbassano, casa ... tuttojuve.com Verso Fiorenzuola-Pontenurese: attacco contro difesa, in palio punti pesantissimi nel derby del PavesiDomenica il big match di Eccellenza, con i rossoneri di Araldi che scoppiano di salute e sono lanciatissimi nella rincorsa al primo posto, ma la Ponte di mister Rizzelli occupa il podio da inizio stag ... sportpiacenza.it Rafael Leao suona la carica verso il derby contro l'Inter : "E' questione di vita o di morte e io voglio vivere". L'attaccante portoghese del Milan è il protagonista del nuovo episodio di Kickin' it, podcast di CBS Sport. - facebook.com facebook LEADER #SamahHajfrej guida la #PallamanoTeramo verso il finale di stagione. Derby, crescita e nuove ambizioni per il portiere classe 2003. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #LionsTeramo #SportAbruzzo #Handball x.com