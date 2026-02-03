Petardo su Audero divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter Ma il derby è salvo

Il Viminale ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi dell’Inter dopo il petardo esploso su Audero. Il provvedimento mira a evitare incidenti durante le partite e a mantenere l’ordine pubblico. Nonostante questa misura, il derby tra i due club si giocherà regolarmente.

Il provvedimento è stato annunciato dal Viminale ed "è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive".🔗 Leggi su Fanpage.it

I tifosi dell'Inter hanno lanciato un petardo contro Audero durante la partita a Cremona.

Gli spettatori dell’Inter hanno lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese.

