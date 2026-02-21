Verona | Coin chiude 40 lavoratori a rischio Sindacati in campo

A Verona, la chiusura di Coin a luglio ha causato il rischio di perdita del lavoro per 40 dipendenti. I sindacati si sono attivati per chiedere garanzie e alternative occupazionali. I lavoratori manifestano preoccupazione per il futuro e chiedono risposte concrete alle istituzioni. La decisione di chiudere il punto vendita ha colpito duramente il centro commerciale, lasciando incertezza tra chi dipendeva dall’azienda. La situazione rimane difficile e ancora senza soluzioni definitive.

Coin a Verona, la chiusura in luglio e l'allarme per i lavoratori: "La crisi non può ricadere su di loro". La decisione di Coin di chiudere il punto vendita storico di Verona, prevista per la fine di luglio, ha scosso il tessuto economico e sociale della città. Quaranta lavoratori si trovano ora ad affrontare un futuro incerto, mentre i sindacati si mobilitano per evitare che la crisi aziendale ricada interamente sulle loro spalle. La notizia, giunta inattesa a pochi mesi da una ristrutturazione aziendale che avrebbe dovuto rilanciare l'attività, solleva interrogativi sullo stato di salute del commercio tradizionale e sulla necessità di interventi mirati per sostenere il settore.