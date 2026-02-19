Coin chiude a Verona e riduce gli spazi a Ca' Mestre

Coin ha deciso di chiudere il negozio di Verona a causa di una diminuzione delle vendite e di riorganizzare la rete di punti vendita nel Paese. A fine luglio, il punto vendita di Verona, situato nell’Excelsior, ha chiuso i battenti dopo anni di attività. Contestualmente, la catena ha ridotto gli spazi in altri negozi, come quello di Ca’ Mestre, dove ha diminuito l’area di vendita di circa mille metri quadrati. La scelta mira a ottimizzare le risorse e adattarsi alle nuove esigenze del mercato. La chiusura di Verona ha lasciato molti clienti delusi.

Preoccupata la Cisl. La società: «Costruiamo un modello di business sostenibile nel tempo» Ad annunciarlo è stata la Fisascat Cisl Venezia in seguito a un incontro che si è tenuto ieri, mercoledì 18 febbraio, con la direzione aziendale. «È l'ennesima difficoltà che le lavoratrici e i lavoratori di Coin si trovano ad affrontare - commenta il sindacato - con una costante sensazione di incertezza, subendo alternati periodi di ammortizzatori sociali e di similstabilità. Se dovesse intervenire nuovamente una riduzione del personale, il punto vendita dello storico marchio veneziano ne risentirebbe ancor di più, visto il personale già ridotto all'osso, gravando anche sul work life balance».