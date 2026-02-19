Coin chiude a Verona e riduce spazi e personale a Ca' Mestre

Coin ha deciso di chiudere il negozio di Verona a causa di vendite in calo e di ristrutturare i propri punti vendita. A fine luglio, il negozio di Verona, situato in via Mazzini, ha chiuso dopo anni di attività. La catena taglia anche gli spazi di vendita di alcuni negozi, come quello di Ca' Mestre, riducendo di mille metri quadrati le dimensioni. La decisione riguarda anche altri store, che verranno riorganizzati per ottimizzare i costi. La strategia di Coin mira a migliorare la gestione delle risorse e a rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Ad annunciarlo è stata la Fisascat Cisl Venezia in seguito a un incontro che si è tenuto ieri, mercoledì 18 febbraio, con la direzione aziendale. «È l'ennesima difficoltà che le lavoratrici e i lavoratori di Coin si trovano ad affrontare - commenta il sindacato - con una costante sensazione di incertezza, subendo alternati periodi di ammortizzatori sociali e di similstabilità. Se dovesse intervenire nuovamente una riduzione del personale, il punto vendita dello storico marchio veneziano ne risentirebbe ancor di più, visto il personale già ridotto all'osso, gravando anche sul work life balance».

