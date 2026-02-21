Verissimo Silvia Toffanin sostituita in studio | lo scherzo di Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia ha organizzato uno scherzo in studio che ha coinvolto Silvia Toffanin, sostituendola temporaneamente. La sua burla ha portato un momento di sorpresa tra il pubblico e i presenti in studio, creando un effetto comico immediato. La gag ha attirato l’attenzione degli spettatori e ha fatto scattare risate collettive. La scena, condivisa anche sui social, ha fatto discutere gli appassionati del programma.

Il sabato pomeriggio di Canale 5 senza Verissimo e il sorriso di Silvia Toffanin? Impossibile da immaginare. Il salotto più rassicurante del weekend televisivo è tornato a emozionare il pubblico tra storie intime, abbracci e confessioni che sanno sempre come arrivare dritte al cuore. Ma questa volta l'apertura ha regalato una sorpresa decisamente fuori copione. Ad accogliere gli spettatori in studio, infatti, una Silvia "diversa": Vincenzo De Lucia è entrato nei suoi panni e ha deciso di metterla subito alla prova con un test sulla "perfetta casalinga".