(Adnkronos) – “La vecchiaia è la peggior malattia. Io ho programmato la mia morte, non voglio arrivare a 80 anni”. Così Diego Dalla Palma ospite oggi a Verissimo ha parlato della sua scelta di porre fine alla sua vita prima della vecchiaia, che ad oggi definisce come “un’umiliazione”. “Io sto bene, non ho alcun male . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Diego Dalla Palma: “Ho programmato la mia morte”. E Silvia Toffanin lo affronta

