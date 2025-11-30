Verissimo Diego Dalla Palma | Ho programmato la mia morte E Silvia Toffanin lo affronta

(Adnkronos) – “La vecchiaia è la peggior malattia. Io ho programmato la mia morte, non voglio arrivare a 80 anni”. Così Diego Dalla Palma ospite oggi a Verissimo ha parlato della sua scelta di porre fine alla sua vita prima della vecchiaia, che ad oggi definisce come “un’umiliazione”.  “Io sto bene, non ho alcun male . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

