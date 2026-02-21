ventuno milioni di buoni motivi per sgomberare lo spin time

Lo Spin Time, centro sociale occupato dal 2013, continua a essere al centro di polemiche nella capitale. La gestione del luogo da parte di un gruppo di attivisti ha attirato l’attenzione delle autorità, che stimano un danno economico di circa 21 milioni di euro. La cifra evidenzia i costi legati a comportamenti considerati illegittimi. Le autorità intendono intervenire per ripristinare legalità e ordine. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Sono anni che la sinistra romana sostiene lo Spin Time Lab, il centro sociale che dal 2013 gestisce la più grande occupazione abusiva della Capitale. Petizioni, cortei e manifestazioni per evitare lo sgombero del palazzone in via Santa Croce in Gerusalemme. Un "soccorso rosso" forte anche della sponda amica in Campidoglio. Basti pensare che le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato sindaco nel 2021, a cui partecipò anche Roberto Gualtieri, si tennero proprio qui. Una protezione che è costata fior di quattrini ai contribuenti italiani. Già, perché proprio ieri il tribunale di Roma, sezione civile, ha emesso una sentenza con cui condanna il Viminale a risarcire con 21,5 milioni di euro il proprietario dell'immobile, la società InvestiRE Sgr Spa nella sua qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici.🔗 Leggi su Iltempo.it

