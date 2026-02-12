Casapound Molteni | è da sgomberare come Spin Time

La tensione sale a Roma, dove il ministro dell’Interno Matteo Molteni ha detto che Casapound deve essere sgomberata come Spin Time. Non fa distinzioni tra occupazioni di destra o di sinistra, e ribadisce che tutte devono finire. La questione si fa sempre più calda, con le forze dell’ordine pronte a intervenire.

Roma, 12 feb. (askanews) – “Io sono contro tutte le occupazioni abusive, non c’è una occupazione di destra e una di sinistra. Quindi non ci sono sgomberi di destra o di sinistra. Chi occupa abusivamente commette un reato ma soprattutto lede un diritto di proprietà. Questo governo si è caratterizzato in questi anni per oltre 4.500 sgomberi, abbiamo introdotto norme nel pacchetto sicurezza. C’è Casapound e c’è anche lo Spin time”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, rispondendo alla domanda di Askanews su quando si procederà allo sfratto di Casapound dallo stabile occupato in via Napoleone III a Roma.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il deputato della Lega Molteni torna a chiedere lo sgombero di uno stabile occupato da CasaPound.

CasaPound e Spin Time rappresentano due presenze distinte nell’area dell’Esquilino, a pochi passi l’una dall’altra.

