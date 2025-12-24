Maltempo nel giorno di Natale | scatta l’allerta meteo gialla su parte della Puglia
BARI – Sarà un Natale bagnato per una parte della Puglia. La Sezione protezione civile della Regione ha emesso nella serata di oggi, 24 dicembre 2025, un messaggio di allerta che prevede condizioni meteorologiche avverse per la mattinata di domani.Tempi e validitàL’allerta meteo sarà valida a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Previsioni meteo, sarà un giovedì di maltempo: scatta l'allerta gialla
Leggi anche: Maltempo, scatta l’allerta gialla in Puglia: previsti temporali, vento forte e mareggiate
Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione; Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove; Vigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio; Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio.
Meteo, allerta rossa, arancione e gialla a Natale in Italia: le regioni a rischio il 25 dicembre 2025 - Triplice allerta meteo in Italia per il giorno di Natale 2025: le regioni e zone coinvolte nello stato d'allerta rossa, arancione e gialla. meteo.it
Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio - Scatta la duplice allerta arancione e gialla nel giorno della Vigilia di Natale 2025: mercoledì 24 dicembre. meteo.it
Maltempo, sarà un Natale con allerta arancione: fiumi sott'osservazione e rischio frane - La Protezione civile comunica che “sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione ... forlitoday.it
Maltempo Liguria, per il giorno di Natale arriva l’Allerta Meteo Gialla - facebook.com facebook
Maltempo sulla nostra regione. Le previsioni sul Piemonte fino al giorno di Santo Stefano arpa.piemonte.it/notizia/maltem… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.