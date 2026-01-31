Venezuela Rodriguez annuncia amnistia per i prigionieri politici

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un’amnistia generale per i prigionieri politici. La notizia ha colpito subito, dopo settimane di tensioni tra il governo e l’opposizione. La Rodríguez ha detto che l’amnistia riguarda tutti i detenuti legati a questioni politiche, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la riconciliazione nel paese. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti, tra chi chiede passi concreti e chi resta scettico. Ora si attende di capire come reagiranno gli interessati e

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un'amnistia generale per i prigionieri politici incarcerati. Lo riporta El Pais che scrive che Rodrìguez ne ha parlato a un evento chiuso alla stampa presso la Corte Suprema di Giustizia, dichiarando: "Annuncio una legge di amnistia generale e chiedo che questa legge venga presentata all'Assemblea Nazionale per promuovere la convivenza in Venezuela". Il provvedimento potrebbe riguardare centinaia di prigionieri politici ancora detenuti nelle carceri venezuelane. La misura mira a concedere l'amnistia e a cancellare le accuse contro coloro che sono stati rilasciati.

