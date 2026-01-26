Il Venezuela ha comunicato il rilascio di altri 80 detenuti politici, anche se il numero ufficiale dichiarato da Delcy Rodríguez appare incoerente. La presidente ad interim ha annunciato che lunedì si rivolgerà all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, per richiedere una verifica indipendente sui dati relativi ai rilascio. La situazione rimane sotto attenzione internazionale, con dubbi ancora aperti sui numeri ufficiali.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che lunedì contatterà l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, per chiedere una verifica ufficiale sul numero dei detenuti rilasciati nel Paese. «Chiederò, attraverso il suo ufficio, di controllare gli elenchi delle persone liberate in Venezuela», ha dichiarato Rodríguez venerdì 23 gennaio durante un intervento trasmesso dalla televisione di Stato, Venezolana de Televisión. Il governo di Caracas, che l’8 gennaio scorso aveva annunciato — tramite il presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim — la liberazione di un numero significativo di prigionieri politici, afferma di aver rilasciato finora oltre 600 detenuti, includendo anche le scarcerazioni avvenute nel mese di dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il Venezuela ha scarcerato altri 80 detenuti politici, ma i conti non tornano sul totale dichiarato da Delcy Rodríguez

Trump: "Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela. Cuba? È pronta a cadere"Domenica, a bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha commentato la situazione in Venezuela e Cuba.

Delcy Rodriguez giura da presidente del Venezuela e apre a Trump: “Dialogo per la pace”. Ma il nodo è il petrolioDelcy Rodriguez, presidente del Venezuela, ha dichiarato di essere aperta al dialogo con Donald Trump, auspicando un percorso verso la pace.

