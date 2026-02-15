Elodie e Franceska insieme a Venezia | San Valentino romantico per la cantante
Elodie e Franceska sono state viste insieme a Venezia il giorno di San Valentino, attirando l’attenzione dei media. La cantante e l’amica hanno condiviso uno scatto sul Canal Grande, suscitando nuovamente le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale tra loro. Le due donne si mostrano ormai molto vicine sui social, condividendo momenti di complicità e affetto.
Il giorno di San Valentino Elodie ha scelto la magia di Venezia per una fuga lontano dai riflettori (ma pubblicata sui suoi account social), ma a catturare l'attenzione dei fan non è stata solo la location. È stata la stessa cantante, infatti, a condividere sui propri canali uno scatto che la ritrae a bordo di un'imbarcazione sul Canal Grande, tra le calli della laguna, in compagnia di Franceska Nuredini. Una scelta che ha immediatamente riacceso l'interesse della cronaca rosa: da mesi, infatti, si rincorrono voci su una possibile e profonda intesa tra le due, alimentate da una costante vicinanza che sembra aver superato i confini del palcoscenico per entrare in una dimensione più intima e quotidiana.
Elodie in intimo rosso: si prepara al San Valentino con Franceska in guêpière e autoreggenti
Elodie si sta preparando al suo primo San Valentino con Franceska.
Elodie e Franceska, la vita quotidiana insieme
Elodie e Franceska sono state paparazzate di nuovo mentre trascorrevano del tempo insieme.
Elodie e Franceska: insieme anche in discoteca
Elodie e Franceska, complici e serene in giro per Milano: Mettono su casa insieme. Dopo il viaggio in Thailandia, la cantante e la ballerina appaiono sempre più unite, tanto da aver deciso di andare a vivere insieme: tutti i dettagli.
Elodie e Franceska Nuredini mettono su casa insieme, le due sono ormai inseparabili. La cantante e la ballerina sono state avvistate a Milano, dove si trovavano in giro per fare acquisti casalinghi.
