Nella serata di venerdì, lungo la tratta Napoli-San Valentino Torio, è stato segnalato un episodio di vandalismo con un autobus trovato insanguinato. Gli operatori hanno prontamente presentato una denuncia ai sindacati, evidenziando la gravità dell’accaduto. Questa vicenda evidenzia l’urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici e tutelare il personale coinvolto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un bus lasciato insanguinato e una denuncia degli operatori ai sindacati. L’episodio si è verificato venerdì sera lungo la tratta Napoli-San Valentino Torio. Ma il caso non sarebbe isolato, come denuncia chi per lavoro frequenta questa tratta: “Le corse delle ore 21 e delle 22.20 – viene spiegato – che partono da Napoli per via esterna passano per Cercola, Sant’Anastasia, Somma, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino”, sarebbero frequentate – si sostiene – soprattutto da persone ubriache e “che più di una volta arrivano ad affrontarsi, causando situazioni di reale pericolo, in primis per loro stessi ma anche per chi deve condurre e gestire ciò che si viene a crearsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sangue su autobus linea Napoli-San Valentino Torio, denuncia ai sindacati

