Venezia | Gasparato rilancia Marghera tra logistica e crociere | nuova

Matteo Gasparato ha preso il comando dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Marghera nel settore logistico e delle crociere. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti per il porto di Venezia, che punta a migliorare l’intermodalità e attrarre più navi da crociera. Gasparato si concentrerà su progetti concreti per modernizzare le infrastrutture e potenziare le attività portuali. La sua sfida sarà rendere Venezia più competitiva.

Gasparato al Porto di Venezia: Una Svolta tra Intermodalità e Tradizione. Matteo Gasparato è il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. La nomina, avvenuta il 21 febbraio 2026, segna un cambio di guardia nello scalo veneziano, con una forte attenzione allo sviluppo di Porto Marghera e alla necessità di bilanciare la crescita logistica con la salvaguardia delle attività crocieristiche. L’obiettivo è rendere il porto più competitivo e sostenibile, in un contesto economico globale in rapida evoluzione. Un Manager dall’Interporto al Canal Grande. L’arrivo di Gasparato, 51 anni, alla guida del porto di Venezia rappresenta una novità significativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

