Alberto Stefani assegna a Laura Besio le deleghe per Venezia e Marghera

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha conferito alla consigliera Laura Besio le deleghe relative alle aree di Venezia e Marghera. La decisione mira a rafforzare la gestione e lo sviluppo delle zone territoriali, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’area industriale di Marghera. Questa nomina si inserisce nel percorso di tutela e valorizzazione delle specificità locali, garantendo un impegno diretto alle competenze assegnate.

Alberto Stefani - facebook.com facebook

Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha presentato "Generazione Casa". Si tratta di un piano per recuperare immobili pubblici sfitti e destinarli alle categorie oggi escluse dalle graduatorie di edilizia popolare. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.