Alberto Stefani assegna a Laura Besio le deleghe per Venezia e Marghera
Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha conferito alla consigliera Laura Besio le deleghe relative alle aree di Venezia e Marghera. La decisione mira a rafforzare la gestione e lo sviluppo delle zone territoriali, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’area industriale di Marghera. Questa nomina si inserisce nel percorso di tutela e valorizzazione delle specificità locali, garantendo un impegno diretto alle competenze assegnate.
Il presidente della regione Veneto Alberto Stefani ha assegnato alla consigliera regionale Laura Besio le deleghe per le specialità territoriali di Venezia e valorizzazione dell’area industriale di Marghera. Lo comunica lo stesso Stefani con una nota.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Sindaco firma il decreto e assegna le deleghe ai consiglieri comunali
Leggi anche: Città Metropolitana, Trantino nomina Gruttadauria vice sindaco e assegna le deleghe ai consiglieri
Alberto Stefani assegna a Laura Besio le deleghe per Venezia e Marghera - La consigliera regionale si occuperà delle specialità territoriali e della valorizzazione dell'area industriale. veneziatoday.it
Alberto Stefani - facebook.com facebook
Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha presentato "Generazione Casa". Si tratta di un piano per recuperare immobili pubblici sfitti e destinarli alle categorie oggi escluse dalle graduatorie di edilizia popolare. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.