Bergamo 90 mila stranieri al lavoro | aumentati del 52% in dieci anni

Sono aumentati del 52% in dieci anni i lavoratori extracomunitari presenti sul territorio della provincia di Bergamo. Il loro stipendio ha avuto una spinta del 27%, anche se rimane più basso della media tra gli stipendi bergamaschi di oltre 5000 euro annui. Tra il 2014 e il 2024, i lavoratori domestici di provenienza extra UE sono diminuiti del 18%, mentre la loro retribuzione è cresciuta del 39% (ma non supera in media il valore del 10mila euro). Nello stesso periodo, sono cresciuti del 75% i pensionati. Nell’ultimo decennio, l’apporto economico degli stipendi “stranieri” in provincia è passato dagli 803 milioni di euro del 2014 al miliardo e 671 milioni di euro dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

News recenti che potrebbero piacerti

5 milioni sulla Lamezia–Milano Bergamo e 1 milionesulla Lamezia–Londra Stansted Ryanair, la... #lamezia #passeggeri #Ryanair - facebook.com Vai su Facebook

I lavoratori stranieri a Bergamo sono 90 mila (+52%): due terzi sotto i 50 anni, oltre un miliardo e mezzo in stipendi - Secondo i dati dell'Inps, in dieci anni sono aumentati del 52% e la retribuzione è salita del 33%. bergamo.corriere.it scrive

Lavoratori stranieri, il reddito aumentato del 33% in dieci anni - L'Osservatorio Inps sugli Stranieri segnala un aumento consistente delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti stranieri nell'ultimo decennio pari al 33%. Scrive ecodibergamo.it

Turismo a Bergamo: stranieri raddoppiati dal 2019. E sulle Orobie presenze al massimo storico - E per Natale in città, quasi la metà delle strutture sono già prenotate ... Segnala bergamo.corriere.it