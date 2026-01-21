Fuorigrotta truffa immobiliare | arrestati due falsi venditori di appartamenti

A Napoli, due uomini sono stati arrestati per aver venduto un appartamento senza l’autorizzazione del reale proprietario, utilizzando documenti falsi e identità clonate. L’operazione ha messo in luce una truffa immobiliare che coinvolge inganni e manipolazioni di documenti, sottolineando l’importanza di verificare attentamente le transazioni immobiliari. La vicenda evidenzia i rischi legati a pratiche fraudolente nel settore e la necessità di attenzione nelle compravendite.

A Napoli due uomini arrestati dopo aver venduto un appartamento senza permesso del vero proprietario, con documenti falsi e identità clonate. Un notaio, il proprietario di un appartamento, due acquirenti interessati all'acquisto e due persone in grado di mettere in piedi una truffa degna dell'intramontabile Totò. Sono questi i protagonisti di una vicenda incredibile che ruota intorno ad un'abitazione di Fuorigrotta, venduta senza che il (vero) proprietario ne sapesse nulla. Partiamo dall'inizio. Un 79enne di Chiaia possiede un appartamento in via Cariteo, quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Maradona.

