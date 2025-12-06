Si spacciano prima per operatori antifrode poi per poliziotti per truffare un' anziana | arrestati in flagranza di reato
Arrestati dai carabinieri della locale Compagnia due truffatori sorpresi in flagranza mentre tentavano di raggirare un’anziana. E' accaduto nel pomeriggio dello scorso 1 dicembre. I carabinieri di Monfalcone hanno tratto in arresto in flagranza di reato due individui responsabili di una truffa ai. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
