Si spacciano prima per operatori antifrode poi per poliziotti per truffare un' anziana | arrestati in flagranza di reato

Triesteprima.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestati dai carabinieri della locale Compagnia due truffatori sorpresi in flagranza mentre tentavano di raggirare un’anziana. E' accaduto nel pomeriggio dello scorso 1 dicembre. I carabinieri di Monfalcone hanno tratto in arresto in flagranza di reato due individui responsabili di una truffa ai. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

