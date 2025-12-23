Spaccio di crack 51enne finisce in manette Nei guai anche il fornitore
Nella notte, i carabinieri di San Prisco hanno arrestato un uomo di 51 anni di Caserta per spaccio di crack, intervenendo anche sul fornitore denunciato.
Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 51enne di Caserta e alla denuncia del suo fornitore, un 43enne, anch’egli residente in città e già sottoposto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Casertanews.it
