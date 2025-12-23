Spaccio di crack 51enne finisce in manette Nei guai anche il fornitore

Nella notte, i carabinieri di San Prisco hanno arrestato un uomo di 51 anni di Caserta per spaccio di crack, intervenendo anche sul fornitore denunciato. L’operazione ha riguardato le attività di vendita di droga, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno nel territorio. L’arresto e la denuncia sono parte di un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

E' considerata la base di un giro di spaccio di eroina e crack. La scorsa settimana erano scattate 23 misure cautelari, una anche per la titolare del ristorante etnico - facebook.com facebook

Smantellata a Catania dalla Polizia di Stato una piazza di spaccio nel quartiere “San Berillo Vecchio”: 36 soggetti stranieri sono stati arrestati per spaccio, rapina, estorsione e ricettazione. Le indagini hanno documentato migliaia di cessioni di cocaina, crack, x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.