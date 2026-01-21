Società siciliana e fondazione ammesse nel consiglio dell' Asi | Potenziali profili di illegittimità
La Regione Campania ha richiesto al Consorzio Asi di Caserta di chiarimenti sulla composizione del proprio Consiglio Generale, in particolare riguardo alla presenza di una fondazione e di una società consortile di Palermo, entrambe con sede legale a Milano. La questione solleva potenziali profili di illegittimità, richiedendo un’analisi approfondita delle norme e delle eventuali implicazioni per la regolarità delle nomine e delle rappresentanze.
La Regione Campania invita il Consorzio Asi di Caserta a fare chiarezza sulla presenza nel Consiglio Generale di una fondazione e di una società consortile di Palermo, con sede legale a Milano, nella compagine sociale del Consorzio. E’ quanto accade all’alba delle elezioni per il rinnovo del.🔗 Leggi su Casertanews.it
Società siciliana e fondazione ammesse nel consiglio dell'Asi: Potenziali profili di illegittimitàVillano chiede lumi alla Regione sull'ammissione nell'organismo tra conflitti d'interesse e possibili scenari di rappresentanza. Rottura tra la presidente Pignetti e il deputato Graziano ... casertanews.it
