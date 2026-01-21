Società siciliana e fondazione ammesse nel consiglio dell' Asi | Potenziali profili di illegittimità

La Regione Campania ha richiesto al Consorzio Asi di Caserta di chiarimenti sulla composizione del proprio Consiglio Generale, in particolare riguardo alla presenza di una fondazione e di una società consortile di Palermo, entrambe con sede legale a Milano. La questione solleva potenziali profili di illegittimità, richiedendo un’analisi approfondita delle norme e delle eventuali implicazioni per la regolarità delle nomine e delle rappresentanze.

