Cerignola l' Anac conferma l' illegittimità del Consorzio di Igiene Ambientale FG 4

Foggiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segna un punto decisivo a favore dell’amministrazione comunale e di netta discontinuità con il passato il parere formulato dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sull’attività del Consorzio di igiene ambientale bacino FG4. L’Anac ha chiarito che il Consorzio non è legittimato a gestire il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

"ILLEGITTIMO" Cerignola, l’ANAC dà ragione al Comune: il Consorzio di Igiene Ambientale è illegittimo - L’ANAC, inoltre, fornisce indicazioni sul percorso da seguire per la regolamentazione dei rapporti attualmente in essere tra il Consorzio e le società coinvolte, così da traghettare il sistema verso u ... Da statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cerignola Anac Conferma Illegittimit224