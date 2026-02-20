Agnès Varda Qui e là tra Parigi e Roma e Nicole Gravier Fotoromanzo doppia mostra a Villa Medici
Agnès Varda ha influenzato il cinema con il suo approccio tra Parigi e Roma, portando alla luce la connessione tra luoghi e storie quotidiane. La mostra
Da una parte la prima grande retrospettiva in Italia dedicata all’opera fotografica di Agnès Varda (1928–2019), intitolata Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma (25 febbraio – 25 maggio 2026), omaggio che si inserisce nelle celebrazioni per il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma (1956–2026). Dall’altra Nicole Gravier. Fotoromanzo (25 febbraio – 4 maggio 2026), prima mostra istituzionale in Italia dell’artista francese che ha fatto del détournement e della decostruzione degli stereotipi mediatici una pratica pionieristica, con un lavoro che trova un’eco diretta nella rivoluzione femminista italiana degli anni Settanta.🔗 Leggi su Romatoday.it
