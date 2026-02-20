Agnès Varda Qui e là tra Parigi e Roma e Nicole Gravier Fotoromanzo doppia mostra a Villa Medici

Da romatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Agnès Varda ha influenzato il cinema con il suo approccio tra Parigi e Roma, portando alla luce la connessione tra luoghi e storie quotidiane. La mostra

Da una parte la prima grande retrospettiva in Italia dedicata all’opera fotografica di Agnès Varda (1928–2019), intitolata Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma (25 febbraio – 25 maggio 2026), omaggio che si inserisce nelle celebrazioni per il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma (1956–2026). Dall’altra Nicole Gravier. Fotoromanzo (25 febbraio – 4 maggio 2026), prima mostra istituzionale in Italia dell’artista francese che ha fatto del détournement e della decostruzione degli stereotipi mediatici una pratica pionieristica, con un lavoro che trova un’eco diretta nella rivoluzione femminista italiana degli anni Settanta.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Agnès Varda “Qui e là, tra Parigi e Roma”, la mostra a Villa Medici

Leggi anche: Agnès Varda: la mostra dedicata alla prima regista donna insignita dell’Oscar

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A Bologna una grande mostra sulla regista Agnès Varda; VIVA VARDA! Il cinema è donna – Programmazione; Viva Varda! Il cinema è donna, a Bologna la mostra monografica; VIVA VARDA! Il cinema è donna - Mostra - Bologna - Galleria Modernissimo.

Viva Varda! Il cinema è donna, a Bologna la mostra monograficaPer omaggiare Agnès Varda, la Cineteca di Bologna in collaborazione con La Cinémathèque française ha organizzato l’evento Viva Varda! Il cinema è donna. Si tratta di una mostra monografica, cura di ... sentieriselvaggi.it

La Parigi di Agnès. Un'energia e uno spirito perduti. Alla mostra su Varda foto, palpiti e malinconieParigi. Si chiama La Parigi di Agnès Varda, di qui e di là la bella mostra al Museo Carnavalet nel cuore del Marais, con cui la città festeggia un monumento culturale, com’è ormai unanimemente ... ilfoglio.it