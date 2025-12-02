Gli scatti inediti di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell' omicidio di Chiara

AGI - La fotografa pavese che immortalò Andrea Sempio alle 15:53 del 13 agosto 2007 davanti alla villetta di Garlasco dove venne uccisa Chiara Poggi ha consegnato ai carabinieri di via Moscova, a Milano, le immagini finora inedite. La ragazza, fidanzata di Alberto Stasi che molti anni dopo sarà condannato all'ergastolo per l'omicidio, era stata uccisa poche ore prima, in mattinata. Gli scatti confermano il racconto dell'indagato nella nuova inchiesta pavese che, sentito dai carabinieri, mise a verbale nell'ottobre 2008 che quel giorno passò due volte da solo e una col padre davanti alla casa. In un'occasione domandò a una cronista dal finestrino della sua auto il perché ci fosse così tanta gente davanti alla casa e lei rispose: "Hanno ammazzato una ragazza". 🔗 Leggi su Agi.it

