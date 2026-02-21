Varchi telematici la realtà smentisce la propaganda

Il Comitato Vivere il Centro Storico ha chiarito che i varchi telematici installati sono in realtà 12, non 14 come affermato dal Comune. La differenza riguarda due dispositivi che, a causa di ritardi tecnici, non sono ancora entrati in funzione. Il Comune aveva annunciato un investimento di circa 300 mila euro per aumentare il numero di varchi, ma i fatti dimostrano una realtà diversa. La discussione sulla sicurezza continua a dividere le opinioni.

"Varchi telematici, la realtà smentisce la propaganda: i varchi installati sono 12 e non 14". Lo sostiene il Comitato Vivere il Centro Storico che, in una nota, sottolinea come il Comune abbia per tre anni parlato di un numero maggiore di varchi per 300mila euro complessivi di investimento con una narrazione definita 'trionfale'. Nell'ordinanza n. 3229 del 17122025, viene ricordato, il responsabile del progetto comunica la "necessità di rimandare a una successiva fase l'installazione di due varchi (Via San Paolino e Via delle Stallette), per i quali è in corso la progettazione in una posizione differente".