Putin tra propaganda e realtà La Russia è davvero allo stremo?

Scenari multiformi e molto critici. Soprattutto molto. Molto tragici, molto ingannevoli, molto insensatamente folli. Vladimir Putin ostenta sorrisi e sicurezza, minacce e vertici internazionali, puntando soprattutto a guadagnare tempo, ma non c’è analisi internazionale che non consideri la Russia allo stremo, incapace dopo quasi quattro anni di conflitto e oltre un milione di caduti di sferrare una reale offensiva in grado di sopraffare le difese ucraine. “Nelle trincee i soldati russi semplicemente marciscono”, denuncia in un reportage dalle prime linee del fronte ucraino il quotidiano britannico The Times. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Putin tra propaganda e realtà. La Russia è davvero allo stremo?

