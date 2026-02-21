Valsassina | 3 incidenti sciistici elisoccorso in azione per giovani

Tre incidenti sciistici si sono verificati ieri in alta Valsassina, coinvolgendo giovani sulle piste di Bobbio-Valtorta. L’elisoccorso è stato chiamato tre volte per portare in ospedale gli infortunati, alcuni dei quali hanno subito fratture e traumi alla testa. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, con i medici che hanno prestato assistenza sul campo. La giornata si è conclusa con un aumento delle chiamate di emergenza in quella zona.

Valsassina nel Vortice degli Infortuni: L'Elisoccorso Interviene Tre Volte in una Giornata. Una giornata intensa per i soccorsi in alta Valsassina, precisamente sulle piste di Bobbio-Valtorta, nel Lecchese. Tre sciatori – una donna di 66 anni, un ragazzo di 20 e una giovane di 27 – sono rimasti feriti in altrettanti incidenti nel corso della giornata di ieri, richiedendo l'intervento cruciale dell'elisoccorso del 118. L'accaduto sottolinea la fragilità degli appassionati di sport invernali e la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sulle piste, soprattutto in un contesto alpino caratterizzato da condizioni ambientali variabili.