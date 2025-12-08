Elisoccorso da Como in Valsassina | 18enne ferito sulle piste di Bobbio

Quicomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento d’emergenza questa mattina, 8 dicembre, nelle aree sciistiche di Bobbio-Valtorta, nel territorio di Barzio: un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito dopo una caduta sulla neve. Lo riporta LeccoToday.Scattato l’allarme in codice giallo, la squadra di soccorso sulle piste è arrivata. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

elisoccorso como valsassina 18ennePiani di Bobbio, infortunio in pista per un 18enne: interviene l’elisoccorso - BARZIO – Poco prima di mezzogiorno ai Piani di Bobbio un 18enne è rimasto ferito durante un incidente in pista. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elisoccorso Como Valsassina 18enne