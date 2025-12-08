Elisoccorso da Como in Valsassina | 18enne ferito sulle piste di Bobbio
Intervento d’emergenza questa mattina, 8 dicembre, nelle aree sciistiche di Bobbio-Valtorta, nel territorio di Barzio: un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito dopo una caduta sulla neve. Lo riporta LeccoToday.Scattato l’allarme in codice giallo, la squadra di soccorso sulle piste è arrivata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
