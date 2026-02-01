Abetone | incidenti a raffica sulle piste tre interventi dell’elisoccorso

Una giornata intensa sulle piste dell’Abetone, con più incidenti rispetto al solito. La polizia di Stato e i volontari della Misericordia sono intervenuti più volte, chiamati a soccorrere sciatori rimasti feriti. Tre volte sono dovuti intervenire gli elicotteri dell’elisoccorso per portare via i più gravi. La grande affluenza di appassionati ha reso difficile la gestione degli infortuni, che sono stati tanti e di diversa gravità.

ABETONE (PISTOIA) – Una domenica nera oggi, 1 febbraio 2026, sulle piste dell'Abetone. Una serie di incidenti ha richiesto un presidio costante dei soccorritori. In azione gli 'angeli della neve' della polizia di Stato e i sanitari della Misericordia dell'Abetone, chiamati a gestire numerosi infortuni in una giornata segnata da un'affluenza massiccia. Il bilancio parla di sette interventi principali, con l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso in tre diverse occasioni. Il momento più critico poco prima delle 14 sulla pista Zeno, dove un uomo di 34 anni è caduto riportando traumi gravi. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero Pegaso all'ospedale Careggi di Firenze.

