Rocco e i 73 chilometri del Cammino di Sant’Antonio | l’iniziativa per le mense francescane

Bologna, 2 dicembre 2025 — Dal 5 all’8 dicembre, il volontario Rocco Fornabaio si metterà in cammino lungo il tracciato romagnolo del Cammino di Sant’Antonio per sostenere chi vive in difficoltà. L’iniziativa, denominata ‘Pasto dopo Pasto’, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle mense francescane di Operazione Pane, il progetto di Antoniano che ogni giorno garantisce pasti caldi, ascolto e supporto a persone che si trovano in situazioni di fragilità. Le tappe di quest’anno e i volontari. Quest’anno il percorso coprirà 73 chilometri suddivisi in quattro tappe, da Forlì a Rimini, un itinerario che unisce natura e spiritualità e che si inserisce nel più ampio circuito dei cammini dell’Appennino, consentendo di proseguire fino a La Verna lungo il Cammino di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocco e i 73 chilometri del Cammino di Sant’Antonio: l’iniziativa per le mense francescane

