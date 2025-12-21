Cinquant’anni di cammino per la parrocchia di Sant’Alfonso | inaugurata la cupola

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata di festa, memoria e partecipazione quella vissuta oggi dalla comunità parrocchiale di Sant’Alfonso Maria del Liguori, che ha celebrato il 50° anniversario dell’istituzione della parrocchia e l’ inaugurazione della nuova cupola, restaurata e dipinta dal maestro Raffaele Della Fera.  La mattinata si è aperta con la presentazione dell’opera, seguita dalla concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Arturo Aiello insieme al padre provincia. Numerosa la partecipazione dei fedeli, insieme a diversi prelati che hanno guidato la parrocchia nel corso degli anni, tra cui il primo parroco, padre Sisto Dominijanni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

