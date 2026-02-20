Valmontone Venerdì 20 Febbraio alle ore 17,30 verrà inaugurato l’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj Uno spazio della cultura a tutto tondo che mancava…

Da cronachecittadine.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 febbraio, alle 17:30, l’inaugurazione dell’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone segna l’apertura di uno spazio culturale atteso da tempo. La causa principale è la mancanza di un luogo dedicato alle attività artistiche e agli eventi pubblici nel centro storico. La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità locali e rappresentanti della comunità, pronti a scoprire le nuove sale dotate di tecnologie moderne. L’evento si svolgerà nel cuore della città, vicino alle principali vie commerciali. L’apertura è un passo importante per la vita culturale di Valmontone.

Cronache Cittadine VALMONTONE – Nel pomeriggio di Venerdì 20 Febbraio, alle ore 17,30, verrà inaugurato a Valmontone l’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj L'articolo Valmontone. Venerdì 20 Febbraio, alle ore 17,30, verrà inaugurato l’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj. Uno spazio della cultura a tutto tondo che mancava. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

valmontone venerd236 20 febbraio alle ore 1730 verr224 inaugurato l8217auditorium di palazzo doria pamphilj uno spazio della cultura a tutto tondo che mancava8230
© Cronachecittadine.it - Valmontone. Venerdì 20 Febbraio, alle ore 17,30, verrà inaugurato l’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj. Uno spazio della cultura a tutto tondo che mancava…

Leggi anche: Valmontone. Grande partecipazione ed entusiasmo alla cerimonia di premiazione “Una Stella per Claudio” a Palazzo Doria Pamphilj

Leggi anche: Valmontone, rinasce il piano nobile di Palazzo Doria con il nuovo Auditorium

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Valmontone, rinasce il piano nobile di Palazzo Doria con il nuovo Auditorium; Valmontone inaugura il nuovo Auditorium: sarà presente anche Roberto Gualtieri; Acea Ato 2, stop all’acqua venerdì 20 febbraio per lavori sull’acquedotto della Doganella. 7 i Comuni Coinvolti; Zagarolo e San Cesareo, rubinetti a secco venerdì 20 febbraio per lavori Acea.

valmontone venerdì 20 febbraioMeteo, venerdì 20 febbraio maltempo al Sud con forte ventoL’intensa perturbazione atlantica si sposterà verso sud, portando condizioni di instabilità: rovesci e Maestrale molto intenso. Pericolo valanghe sulle Alpi ... meteo.it