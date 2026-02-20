Valmontone Venerdì 20 Febbraio alle ore 17,30 verrà inaugurato l’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj Uno spazio della cultura a tutto tondo che mancava…

Venerdì 20 febbraio, alle 17:30, l’inaugurazione dell’Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone segna l’apertura di uno spazio culturale atteso da tempo. La causa principale è la mancanza di un luogo dedicato alle attività artistiche e agli eventi pubblici nel centro storico. La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità locali e rappresentanti della comunità, pronti a scoprire le nuove sale dotate di tecnologie moderne. L’evento si svolgerà nel cuore della città, vicino alle principali vie commerciali. L’apertura è un passo importante per la vita culturale di Valmontone.

Cronache Cittadine VALMONTONE – Nel pomeriggio di Venerdì 20 Febbraio, alle ore 17,30, verrà inaugurato a Valmontone l'Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj