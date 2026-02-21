Valentina De Laurentiis | Io selvaggia papà visionario i due pazzi del Napoli E il nostro brand

Valentina De Laurentiis ha raccontato di essere cresciuta tra sogni e passione per il Napoli, influenzata dal padre, il presidente del club. La giovane ha spiegato come la collaborazione con EA7 abbia portato a una linea di abbigliamento che sta riscuotendo successo tra i tifosi. Con entusiasmo, ha condiviso il suo percorso personale, passando dall’essere timida a sentirsi più a suo agio. Ora, si concentra su nuovi progetti legati al mondo del calcio e dello stile.

In una “cappa” densa di cattivi pensieri, perché quelli erano giorni bui, Valentina De Laurentiis si svegliò un mattino e scoprì che stava per cominciare una sua nuova vita: la psicologa e la mamma ch’era in lei usciva, in quell’istante, da una specie di comfort zone teoricamente iperprotettiva e s’introduceva in una dimensione insolita, persino insospettabile, calandosi nel ruolo di executive board member del Napoli, una specie di ponte tibetano sospeso sul futuro. "Sono trasparente, non so fingere, amo essere me stessa e seguire il mio istinto e capii, in quel momento, che stava nascendo un’altra me".🔗 Leggi su Gazzetta.it

Valentina De Laurentiis: “Io e papà assieme siamo considerati i due pazzi. Il pilastro del Napoli è lui”Valentina De Laurentiis ha raccontato come lei e suo padre siano visti come due persone un po’ folli nel mondo del calcio.

Calcio Napoli, De Laurentiis: “Io e Conte amici. Spero di riuscire a fare il mio stadio”Durante i Gazzetta Sport Awards, il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato il rapporto con Antonio Conte e ha affrontato il tema dello stadio, esprimendo la speranza di realizzarne uno nuovo.

