Valentina De Laurentiis | Io e papà assieme siamo considerati i due pazzi Il pilastro del Napoli è lui

Valentina De Laurentiis ha raccontato come lei e suo padre siano visti come due persone un po’ folli nel mondo del calcio. La causa di questa immagine deriva dal loro modo diretto di affrontare le questioni del Napoli, che considerano come un vero e proprio pilastro della città. Durante l'intervista, ha spiegato come il rapporto tra loro e la squadra sia forte e autentico. La passione per il club emerge chiaramente dalle sue parole.

Valentina De Laurentiis intervistata dalla Gazzetta dello Sport a firma Antonio Giordano. La chiama suo padre dal piano superiore. «E mi dice: ti devo parlare. Ero appena laureata in psicologia, neo-mamma di Auro, che si univa a John, quindi due figli da seguire. E papà mi fa: ho appena chiuso con Robe di Kappa e ho bisogno di te. Auto-produciamoci le maglie. A chiunque, del club, sembrò una scelta assurda ma io e lui assieme veniamo considerati amabilmente i due pazzi. E ci siamo avventurati in questo universo».🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli squadra dell’anno, De Laurentiis: “Io e Conte siamo amici. Ora il nuovo centro sportivo, poi vorrei il mio stadio”Il Napoli si conferma come la squadra dell’anno, con un percorso che ha portato alla conquista del titolo di Campioni d’Italia.

