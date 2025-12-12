Calcio Napoli De Laurentiis | Io e Conte amici Spero di riuscire a fare il mio stadio

Durante i Gazzetta Sport Awards, il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato il rapporto con Antonio Conte e ha affrontato il tema dello stadio, esprimendo la speranza di realizzarne uno nuovo. La sua dichiarazione sulla struttura attuale ha generato attenzione, sottolineando la volontà di migliorare l'infrastruttura del club.

Il presidente del Calcio Napoli, durante I Gazzetta Sport Awards, è tornato sulla questione stadio: "Quando dico che è un cesso dico una cosa normale. Ora devo costruire il nuovo centro sportivo". "Il rapporto con Conte? Ci sentiamo sempre, siamo due amici. Antonio l'ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa. Masticavo il calcio non in .

